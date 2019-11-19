Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi
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Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi

Kara ağaçkakan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.

19.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:26
Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi

Kara ağaçkakan, 'ın ilçesinde fotokapanda görüntülendi.

Doğada ender gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan kara ağaçkakan Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Tekirdağ İl Şube Müdürlüğünce Hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanda görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmada kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara Ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi
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