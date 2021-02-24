Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
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Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor

24.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:20
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor

BURSA'da 7 ay önce tüfekle vurulan ve 1 bacağı kesilen 'Kara' isimli çoban köpeği, 3 bacağı ile küçükbaş hayvan sürüsünü koruyor.

BURSA'da 7 ay önce tüfekle vurulan ve 1 bacağı kesilen 'Kara' isimli çoban köpeği, 3 bacağı ile küçükbaş hayvan sürüsünü koruyor. Kara'nın sahibi Vahit Uysal ise protez bacak taktırmak istediğini belirterek, "Köpeğimi çok seviyorum. Bu haliyle görevini yapmak için çabalıyor. Köpeğime veterinerin istediği 2 bin lirayı biriktirdikten sonra protez bacak yaptıracağım" dedi.

İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde 20 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Vahit Uysal'ın 'Kara' isimli çoban köpeği, geçen Ağustos ayında kendisine saldırdığını iddia eden bir kişi tarafından tüfekle vurularak, yaralandı. Ön sol bacağını kaybeden çoban köpeği, 7 aydır 3 bacağıyla küçükbaş hayvanları korumaya devam ediyor. Köpeğini çok sevdiğini belirten Vahit Uysal, Kara'ya protez bacak taktırmak istediğini söyledi. Uysal, "Kara'ya protez bacak taktırmak için daha önceden Bursa'da bir hastaneyi aradım ve randevu aldım. Ancak gidip tedavisini yaptırmak nasip olmadı. Şimdi İnegöl'de veterinerin 2 bin lira ücret karşılığında yapacağı protez bacak taktırmak için uğraşıyorum" diye konuştu.

3 AYAKLA GÖREVİNİ YAPIYORYetiştirdiği koyunların 20 yıldır çobanlığını yapan Vahit Uysal, bu sürede pek çok köpek edindiğini belirtti. Kara'yı 2 aylık yavruyken sahiplendiğini belirten Uysal, olay anını ise şöyle anlattı:

"Koyunları, otlatmak için araziye gitmiştim. Kara bir ara gözden kayboldu, o esnada bir silah sesi duydum. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Kara, kanlar içerisinde yanıma geldi. Köpeğimi vuranları o esnada göremedim. Hemen köpeği aldık ve oğlumla birlikte İnegöl'e veterinere götürdük. Bacağındaki kemiğin tamamen kopmasından dolayı kangren tehlikesi oluştu. Ön sol bacağı tedavi için veteriner tarafından kesildi. Yaklaşık 7 aydır 3 ayağı ile yaşamına devam ediyor. Normal bir köpek gibi değil artık. Buna rağmen görevini yapıyor,  koyunları araziye götürdüğümüzde yanımızdan bir an olsun ayrılmıyor."


Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor
Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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