Kar Yüzünden Yolda Kalanlara Mehmetçik'ten Sıcak Çorba

Erzincan- Sivas karayolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara Mehmetçik tarafından sıcak çorba dağıtıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ mevkisinde dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Yol açma çalışmaları yapan Karayolları Bölge Trafik Amirliğinin talebi üzerine Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu karayolunun çift yönlü olarak yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldığı anlatılan açıklamada, bu nedenle bazı vatandaşların yolda kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin yolda bekleyen sürücüler ile vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılan söz konusu karayolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle jandarmanın gerekli tedbirleri aldığı aktarıldı.