KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ - Haberler
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KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALATYA'da, kar yağışı 10 gündür yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar yükünü taşıyamayan bir otoparkın çatısı çöktü, 3 otomobil çatı altında kalarak hasar gördü.

MALATYA'da, kar yağışı 10 gündür yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar yükünü taşıyamayan bir otoparkın çatısı çöktü, 3 otomobil çatı altında kalarak hasar gördü.

Kentte, 10 gün önce başlayan ve ara ara yağışını sürdüren kar, yaşamı olumuz etkilemeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Salköprü Mahallesi'ndeki bir otoparkın çatısı kar yükünü taşıyamayınca çöktü. Çökmeyle birlikte 3 araçta hasar meydana geldi.

324 MAHALLE YOLU KAPALI

Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, 324 kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekiplerin, iş makineleriyle çalışması sürüyor.

KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ

KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ

KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, kar, Güncel, Haber

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