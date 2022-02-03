KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN HALI SAHA ÇATISI ÇÖKTÜ

DOĞANŞEHİR, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, maç hazırlığı yapan bir grup saha içerisine girmeden önce üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü.

Kentte, aralıklarla devam eden kar yağışı günlük hayatı olumuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezinde halı sahanın çatısı, akşam saatlerinde üzerindeki kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Kısa süreli panik yaşanmasına yol açan çökme sonrası halı sahanın çatı kalıntıları temizlendi. Çökme, bir grubun soyunma odasında maç hazırlığı yaptığı sırada yaşandığı öğrenildi.

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-