KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN HALI SAHA ÇATISI ÇÖKTÜ - Haberler
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KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN HALI SAHA ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, maç hazırlığı yapan bir grup saha içerisine girmeden önce üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, maç hazırlığı yapan bir grup saha içerisine girmeden önce üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü.

Kentte, aralıklarla devam eden kar yağışı günlük hayatı olumuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezinde halı sahanın çatısı, akşam saatlerinde üzerindeki kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Kısa süreli panik yaşanmasına yol açan çökme sonrası halı sahanın çatı kalıntıları temizlendi. Çökme, bir grubun soyunma odasında maç hazırlığı yaptığı sırada yaşandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN HALI SAHA ÇATISI ÇÖKTÜ

KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN HALI SAHA ÇATISI ÇÖKTÜ

KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN HALI SAHA ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğanşehir, Hisarcık, kar, Güncel, Haber

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