Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdüGİRESUN Giresun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanınca Kenan Özdemir taşımalı sistemle eğitim gören çocuklarını at sırtında okula götürdü.

Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü

GİRESUN Giresun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanınca Kenan Özdemir taşımalı sistemle eğitim gören çocuklarını at sırtında okula götürdü.

Giresun'un Dereli ilçesinde köylerin yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı bölgede arabayla ulaşım sağlamak mümkün olmayınca Kenan Özdemir sabah saatlerinde çocuklarını at sırtında okula götürmeye çalıştı. Yolculuk esnasında çektiği videoyu ise sosyal medyasından yayınlayarak "Yollar ulaşıma kapanınca, dört çeker at ile okula gidiyoruz" ifadelerinde bulundu. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise "Kar yağışı beklendiği için il genelinde ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. Sanıyoruz ki velimizin bu durumdan haberi olmadığı için sabah çocuklarını okula götürmeye çalışmıştır" denildi.

Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü

Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü

Kar yolu kapatınca çocukları at sırtında okula götürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Giresun, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title