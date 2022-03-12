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Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Vahit Olcay - Yerel
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Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu Bitlis günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yollarda uzun arar kuyrukları oluştu.

Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

BİTLİS - Bitlis günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yollarda uzun arar kuyrukları oluştu.

Tır ve kamyonlar yol kenarlarına park edilirken, Bitlis-Baykan kar yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 5 gündür kent genelinde etkisini arttırarak yağan kar yağışı Mart ayında 2 metreye yaklaşırken, bu kış toplamda ise 7,5 metre kar yağışı oldu. Her kesimin olumsuz etkilendiği kar yağışından tır ve kamyoncularda nasiplerini aldı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu Bitlis Valiliği kararı ile kapatılan yollarda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Emniyet tedbirlerinin alınması üzere yol tekrar güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı. Yetkiler, özellikle uzun yol sürücülerine uyarılarda bulunarak, zincir, çekme halatı ve takoz gibi malzemelerin mutlaka araçlarında bulundurmaları gerektiğini söylediler.

Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel

Tragger, Bitlis, kar, Yerel, Haberler

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