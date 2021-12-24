Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇORUM'da ambulansların karlı yolda ulaşamadığı köydeki 2 hasta, paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.

ÇORUM'da ambulansların karlı yolda ulaşamadığı köydeki 2 hasta, paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda aksamaların yaşanmasına neden oldu. Merkeze bağlı Kalehisar köyünde rahatsızlanan 2 hasta için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım çağrısında bulunuldu. Sağlık ekipleri köye ulaşmak için yola çıktı. Ancak, kar nedeniyle ambulanslar ilerlemekte güçlük çekince devreye paletli ambulansları girdi. İki hasta köyden alınarak ulaştırıldığı ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Son Dakika | KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE 2 HASTAYI, PALETLİ KAR AMBULANSI KURTARDI

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title