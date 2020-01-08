Kar yiyen kazlar, kesilerek satışa sunuluyor

08.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:30

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, yaz boyunca meralarda beslenen ve kilo almaları için arpayla besiye alınan kazlar, kar yedikten sonra kesilip satışa sunuluyor.

Bölgenin önemli kaz üretim noktalarından Güroymak ilçesinde soğuk havaya rağmen kaz çiftliklerinde hummalı çalışma yürütülüyor. İlçe merkezi ve köylerinde yetiştirilen kazlar, kar yedikten sonra kesilerek sofralardaki yerini alıyor.

Kaz yetiştiricisi Yunus Orkin, kuluçka makinesinde ürettikleri kazların kesim döneminin geldiğini söyledi.

Kazları yazın meralarda kışında yemle beslediklerini belirten Orkin, "Özellikle bu mevsimde kesime hazır bir hale gelmeye başladı. 7 yıldır kaz üretip satıyoruz. Hedefimiz 20 bin civarında kaz yetiştirmek. Kars kazlarına rakip olacağız. İklim ve bölge kaz yetiştirmeye uygun. Bu bizim için avantaj. Yaban kazları da yetiştirmeye başladık. Kazlar kar yemeden kesilmez.Kar, kazın etine lezzet katıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA