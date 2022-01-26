Kar yığınını taşıyamayan tente polisin üstüne çöktü - Haberler
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Kar yığınını taşıyamayan tente polisin üstüne çöktü

Kar yığınını taşıyamayan tente polisin üstüne çöktü

Samsun'da dinlenme tesislerinde kar yığınını taşıyamayan tente çöktü.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da dinlenme tesislerinde kar yığınını taşıyamayan tente çöktü. Kar yığını ve tentenin altında kalan polis memuru yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir dinlenme tesisinde bulunan demir profilli tente kar yığınını taşıyamayarak çöktü. Olayda, molaya giren otobüsün yolcusu polis memuru Ç.C. kar yığını ve çöken tentenin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Ç.C., bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çöken tentenin etrafını temizledi. Olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlayan polis, işletme yetkililerini kar kütlelerine karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. - SAMSUN

Kar yığınını taşıyamayan tente polisin üstüne çöktü

Kar yığınını taşıyamayan tente polisin üstüne çöktü

Kar yığınını taşıyamayan tente polisin üstüne çöktü

Kar yığınını taşıyamayan tente polisin üstüne çöktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Devlet Hastanesi, Polis Memuru, Samsun, kar, 3. Sayfa, Haber

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