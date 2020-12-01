Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
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Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar

01.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:27
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar

MUŞ'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde sürdürerek şampiyonalara hazırlanıyor.

MUŞ'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde sürdürerek şampiyonalara hazırlanıyor. Sporcular, kar yağana kadar antrenmanlarını çimde sürdüreceklerini söyledi.

Kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği Muş'ta halen kar yağmaması, sporcuların antrenmanları için engel oluşturmadı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezinden uzak duran Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistindeki çim üzerinde kar kayaklarıyla Türkiye, Avrupa, dünya ve uluslararası diğer şampiyonalara hazırlanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına dikkat eden sporcular, ayaklarındaki kar kayaklarıyla birbirlerinden mesafeli bir şekilde çim üzerinde koşup, dağ yamaçlarına tırmanıyor. Zorlu koşullarda antrenmanlarını aksatmadan sürdüren sporcuların tek hedefi ise aralık ve ocak ayında yapılacak yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUAntrenmanlarını yazın sıcak asfalt üzerinde, sonbahar mevsiminde ise çim üzerinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Biatlon Milli Takım sporcusu Halil İbrahim Yılmaz, "Kışın antrenmanlarımızı kar üzerinde sürdürüyoruz. Bu azimli çalışmalar sonucunda en iyi şekilde, en büyük başarıları almaya çalışıyoruz. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda kota almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.Kayaklı Koşu Milli Takım sporcusu Rabia Akyol ise "Antrenmanlarımızı yazın asfalt ve çimde, kışın da karda yapıyoruz. Yarışmalarımız aralık ve ocak aylarında başlayacak. Yarışlara sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Hedefim olimpiyatlara gitmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Muş Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Süleyman Yıldırım da sporcuların aralık ve ocak ayında yapılacak yarışmalara karın geç düşmesi nedeniyle çimde hazırlandıklarını belirtti.

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Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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