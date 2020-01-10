Kar yağmayan İzmir'e kamyonlarla kar getirdiler

10.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:19

Kış mevsimi olmasına rağmen kar yağmayan ve bu nedenle kar özlemi çeken İzmirliler, Konak Meydanı'nda kamyonlarla getirilen karı görünce şaşırdı. Gencinden yaşlısına çok sayıda kişi, bu durumu fırsat bilerek doyasıya kar topu oynadı.



Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, ilçede kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden topladığı karı kamyonlara yükledi. Yüklenen karlar, daha sonra Konak Meydanı'na getirildi. Ne olduğunu anlamayan İzmirliler, kamyondan meydana karların döküldüğünü gördü. Şaşıran vatandaşlar, hemen kar topu oynamaya başladı. Kar gören çocuklarınsa ayrı bir sevinci vardı. Yurt genelinden gelen kış manzarası görüntüleriyle kar hasreti çeken İzmirliler, kamyonlarla da olsa yüksek kesimlerden getirilen karın keyfinin doyasıya yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İHA