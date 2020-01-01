Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı
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Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü.

01.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:58
Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı

ANTALYA'da, Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek 'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doğasıya oynadı.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi olan Kuzca Mahallesi Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'na dökülen kardan belediye işçileri tarafından 2 kardan adam yapıldı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek onlar kar özlemini getirdik" dedi.


Kaynak: DHA
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