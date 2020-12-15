Kar yağmadan eğitimini aldılar
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Kar yağmadan eğitimini aldılar

15.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:03
Kar yağmadan eğitimini aldılar

Talas Belediyesi'nde kış çalışmalarında görev yapacak personele daha nitelikli hizmet sunabilmesi için karla mücadele eğitimi verildi.

Talas Belediyesi'nde kış çalışmalarında görev yapacak personele daha nitelikli hizmet sunabilmesi için karla mücadele eğitimi verildi.

Belediye Meclis Salonunda Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar tarafından verilen eğitimde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önceliğin insan sağlığı ve insana hizmet etmek olduğunu söyledi.

"İNSANIMIZIN HEM İÇİNDEYİZ HEM YANINDAYIZ"

Başkan Yalçın, belediyeciliğin insanların dünyasını ve ahiretini kazanabileceği bir meslek olduğunu belirterek, "İnsana hizmet etmekten daha güzel bir meslek var mı? Yazın park bahçeyle, temizlikle, asfaltla, kışın karla mücadeleyle hem insanın içindeyiz hem de hem insanın yanındayız. Güzel ve bereketli bir kış geçmesini diliyorum. Kar bizim için bir rahmettir. Önemli olan sıkıntılı olabilecek etkenleri ortadan kaldırmaktır. Bunun için çalışıyoruz. Bu vesileyle sizlere sağlıklar diliyorum. Şimdiden emeğiniz için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.

Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ise hizmet ağında 700 kilometre yolu bulunan Talas Belediyesi ekiplerinin karla mücadelede dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Tuzlama miktarı, tuzlama zamanı, greyder bıçak yüksekliği vs. gibi konularda ayrıntılı bilgiler veren Müdür Yardımcısı Baylar, meteorolojiyi takip etmenin de karla mücadelede önemli ve çok gerekli bir ayrıntı olduğuna dikkat çekti.

Talas Belediyesi'nde ilk kez gerçekleştirilen eğitim programına katılan personel de bu programla birlikte daha bilinçli ve bilgili şekilde bir çalışma ortaya koyacaklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kar yağmadan eğitimini aldılar
Kar yağmadan eğitimini aldılar
Kar yağmadan eğitimini aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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