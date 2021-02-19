Kar yağışlarıyla Bursa'nın 5 aylık su rezervi oluştu
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Kar yağışlarıyla Bursa'nın 5 aylık su rezervi oluştu

19.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:36
Kar yağışlarıyla Bursa'nın 5 aylık su rezervi oluştu

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre son yüzyılın en kurak kış mevsimlerinden birini geçiren Bursa'da kar yağışlarıyla 5 aylık su rezervi oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre son yüzyılın en kurak kış mevsimlerinden birini geçiren Bursa'da kar yağışlarıyla 5 aylık su rezervi oluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki su rezervinin karların erimesiyle birlikte daha da artacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, artan rezervlere rağmen su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Aktaş yağışların kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 34, Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 27 mertebelerine kadar yükseldi. Yağan karın erimesiyle barajlarımızdaki doluluk oranının daha da yükselmesini bekliyoruz. Bugün itibari ile hiç yağış olmasa dahi 5 ay yetecek su rezervimiz bulunmakta. Ama bizler buradan bir kez daha vatandaşlarımızdan suyun bilinçli kullanılması ve su tasarrufu noktasında gayret bekliyoruz. Su tasarrufu bizim için her zaman gerekli olup, bu konudaki duyarlılığımızı sürekli korumalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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