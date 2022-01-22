Kar yağışıyla trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında kar yağışı etkili oluyor Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin kar küreme çalışmaları ile...

ESKİPAZAR, KARABÜK (İHA) - Kar yağışıyla trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin kar küreme çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede yolun karla dolmasıyla trafik bir süre durma noktasına geldi. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı karayolu, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hem Gerede hem de Karadeniz istikametine geçişlerin kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede kar yağışı devam ediyor.