Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
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Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim

17.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:29
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezi Uludağ'da sezonun açılmasıyla birlikte otellerdeki doluluk arttı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezi Uludağ'da sezonun açılmasıyla birlikte otellerdeki doluluk arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ve koronavirüs önlemleri kapsamında otel ve kayak pistlerinde denetim gerçekleştirildi. Ekipler, kayak odaları, otel odaları, yemek salonları dahil tüm noktaları denetledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışıyla birlikte sezon açıldı. Uludağ'daki otellerde konaklayalar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Otellerde konaklayanlar, açılan pistlerde kayak yaptı. Kar yağışının ardından Uludağ'da sezonun açılmasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Jandarma ekipleri tarafından pistlerde kayak yapan vatandaşlar denetlenirken, Uludağ'da bulunan işletmeler ise RoyalCert firması tarafından denetlendi. Otellerdeki restoran, kafe, lobi gibi ortak kullanım alanları, firma görevleri tarafından didik didik  edildi. Denetimlerin, sezon boyunca devam edeceği öğrenildi.

'GENELGE KAPSAMINDA DENETİMLER YAPILDI'

Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre denetimlerini sürdürdüğünü belirten RoyalCert Makina Mühendisi Ozan Tolga Yaman, "Genelge kapsamında denetimlerimizi yapıyoruz. Bu denetim için de bir çok maddemiz var. İzolasyon odaları, açık büfelerin ne amaçla ve nasıl yapıldığı, sosyal mesafe ayarlamaları, kısacası, sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyarak bir denetim yapıyoruz. Bizim listemizde bir çok madde var ve hepsi çok önemli. Bizim için en önemlilerinden biri, kapasitelerimiz Yani bu alanlarda bir yığılma olmaması. Koroanvirüsle ilgili tehlikeli bir durum oluşturmaması. Restoran kısımları da bizler için çok önemli. Açık büfe uygulaması kesinlikle uygun değildir. Yemeklerin  personel tarafından  üstleri kapalı olarak servis edilmesi gerekiyor  Sosyal mesafe olarak, 1, 1.5 metrelik mesafelerin oluşturulması lazım. Otelde kalan bir müşteri, otel bünyesindeyken koronavirüs olursa, oteldeki kişinin izolasyon odasında kaldığı zaman,  bu odaların kilitli olması gerekiyor. Başka bir müşterinin o odalara yaklaşmaması gerekiyor. Bizim için olmazsa olmazlardan biri de budur" dedi.

'KURALLARA UYULDUĞUNU GÖRDÜK'

Uludağ'daki tesislerin tüm kurallara uyduğunu belirten Yaman "Firma olarak, 2 bin 500'den fazla denetim yaptık. Konaklama alanları, yeme içme alanları gibi yerleri denetledik. Uludağ'da mekanik hatların da denetimini yaptık. Oteller yoğun bir çaba içerisindeler.  İlk aylardan beri yoğun bir çalışma içindeyiz. Şu an itibariyle beklediğimizi bulduğumuzu söyleyebilirim. Bu zorunlu bir denetim. 30 oda ve üzeri olan her otel bunu yapmak zorunda. Biz de bu kapsamda tüm otellerin mümkün olduğunca tüm kurallara uyduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM DENETİMLER YAPILDI'

Gereken tüm önlemlerin alındığını belirten Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, "Bütün denetlemeler, uygun sertifikasyonla birlikte yapıldı. Uludağ'daki bütün tesisler, kayak odaları, konaklama tesisleri ve hatta mekanik tesislere kadar tüm sertifikasyonları başlattık. Güvenli Turizm Sertifikasını tüm oteller aldı. Bu sertifika olmadan otel açılmıyor. Açık büfelerin kapatılması, sosyal mesafe kurallarının uygulanması, ortak kullanım alanlarındaki hijyen çalışmaları gibi çalışmaları bütün oteller ortak bir şekilde yaptı. Otellerde açık büfeler kapatıldı. Onun yerine kendi aşçılarımız misafirlerimize kendileri hizmet verecekler. Müşteri açık büfeye dokunmadan, teması sıfıra indirerek, yemeklerini alabilecekler. Yemek azalmıyor, yemeğin alım şekli değişiyor. Kafe ve restoranlar sadece 'gel al' şeklinde hizmet verecek" diye konuştu.


Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim
Kar yağışıyla sezonu açan Uludağ'daki otellere sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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