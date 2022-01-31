Kar yağışıyla kapanan köy yollarında, yol açma çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Dinar İlçe Özel İdare ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan 14 köy ve 2 belde yolunda yol açma çalışması başlattı.

Dinar ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaza büründü. Yağış ilçede olumsuzları da beraberinde getirirken Çöl Ovası diye adlandırılan bölgedeki 14 köy ve 2 belde yolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Dinar İlçe Özel İdare ekipleri ise sabaha karşı yol açma çalışması başlattı. İş makineleri ile başlatılan çalışmalarda 16 yoldan 10'u ulaşıma açılırken, diğer yollarda ise çalışmalar devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR