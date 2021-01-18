Kar yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi arttı mı? İstanbul baraj doluluk oranları 2021 nedir?
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Kar yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi arttı mı? İstanbul baraj doluluk oranları 2021 nedir?

18.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:14
Kar yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi arttı mı? İstanbul baraj doluluk oranları 2021 nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarının son durumlarını paylaştı. Vatandaşlar kar yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi arttı mı? İstanbul baraj doluluk oranları 2021 nedir? hakkında araştırma yapıyor.

Ülkede kışın kendini göstermesiyle birlikte hava koşullarındaki şartlar değişti. Su sıkıntısı çeken İstanbul'u yağan yağmur karla barajlardaki doluluk oranlarını arttı. Peki, kar yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi arttı mı ?İstanbul baraj doluluk oranları 2021 nedir? sorularının yanıtı ayrıntılarda!

KAR YAĞIŞIYLA İSTANBUL'UN BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ ARTTI MI?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin twitter hesabından barajların doluluk oranlarını paylaştı. Güncel durumunu paylaşan İSKİ, barajların doluluk oranı yüzde 30,10,boş alanı ise yüzde 69,90'dır.

Kar yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi arttı mı? İstanbul baraj doluluk oranları nedir?

17 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 700 bin metreküp

18 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %30,10 olduğunu belirtti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2021 NEDİR?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin resmi web sitesindeki verilere göre, 14 Ocak tarihinde barajların doluluk oranı 26, 96 gösterirken, son verilere göre 30,10'u buldu. Karın yağmasıyla birlikte baraj doluluk oranları da değişkenlik gösterdi.

Kar yağışıyla İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi arttı mı? İstanbul baraj doluluk oranları nedir?
- Barajlarımızın 18 Ocak 2021 doluluk oranlarının karşılaştırılması-
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