Kar yağışıyla güzelleşen Meke Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Konya'nın Karapınar ilçesindeki, "dünyanın nazar boncuğu" olarak da adlandırılan Meke Gölü, kar yağışının ardından ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki, "dünyanın nazar boncuğu" olarak da adlandırılan Meke Gölü, kar yağışının ardından ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Yaz mevsiminde kuruyan Meke Gölü son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gölün bu görüntüsünü görmek isteyenler amatör fotoğrafçılar da anı kaçırmıyor.

Gölü ziyaret eden Abdullah Fındıkçıoğlu, salgın sürecinde gölün bu halinin kendilerine iyi geldiğini belirterek, arkadaşlarıyla göl kenarında stres attıklarını söyledi.

Amatör fotoğrafçı Kadir Tellioğlu ise, "Gölümüz kar ile adeta beyaz gelinliğe bürünmüş. Doğaseverleri gölümüzü ziyaret etmelerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz