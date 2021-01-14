Kar yağışıyla Frigya Vadisi beyaza büründü
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Kar yağışıyla Frigya Vadisi beyaza büründü

14.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:34
Kar yağışıyla Frigya Vadisi beyaza büründü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırlarında bulunan Frig Vadisi ile Emre Gölü çevresinde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırlarında bulunan Frig Vadisi ile Emre Gölü çevresinde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.

Doğal güzellikler arasındaki 506 kilometrelik yürüyüş yoluyla dikkati çeken 3 bin yıllık Frig Vadisi karla kaplandı.

Etkileyici görüntülerin ortaya çıktığı Frig Vadisi, kış manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

Öte yandan, ilçeye aileleriyle gelen bazı misafirler, Frigya'daki kar manzarasının keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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