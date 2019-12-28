Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi
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Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi son kar yağışın ardından sezonu açtı.

28.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:15
Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi

'nin önemli kış turizm merkezlerinden son kar yağışın ardından sezonu açtı.

Kars'ın ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kayak severler gönüllerince kaymanın tadını çıkardı. Cıbıltepe'de, kayak sezonunun açılmasının ardından çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverler, kayak, snowboard ve kızak kaydı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan bir snowboard pisti olmak üzere 9 pist hizmet veriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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