Kar yağışıyla beyaza bürünen Afyon Kalesi güzelliğiyle büyülüyor
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Kar yağışıyla beyaza bürünen Afyon Kalesi güzelliğiyle büyülüyor

18.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:38
Kar yağışıyla beyaza bürünen Afyon Kalesi güzelliğiyle büyülüyor

Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olduğu Afyonkarahisar'da, beyaza bürünen kentin simgesi Afyon Kalesi, ilgi odağı oldu.

Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olduğu Afyonkarahisar'da, beyaza bürünen kentin simgesi Afyon Kalesi, ilgi odağı oldu.

Kent merkezinde meydan, cadde ve sokaklar sabah saatlerinden itibaren karla kaplandı.

Belediyeye bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarla kırsal bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Beyaza bürününce güzelliğine güzellik katan kentin simgesi Afyon Kalesi vatandaşların ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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