Anadolu Yakası'nda E-5'te mahsur kalan araçlar havadan görüntülendi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, E-5 karayolunda mahsur kalan araçlar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Anadolu Yakası'nda karla kaplanan E-5 karayolunda sürücüler trafikte ilerleyemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken trafik durma noktasına geldi. Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe E-5 karayolunda mahsur kalan araçlar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL