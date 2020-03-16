Kar yağışının oluşturduğu güzellik drone ile görüntülendi Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun kenarındaki ormanlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Zaman zaman sis ile bütünleşen manzaralar kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Drone ile havadan görüntülenen manzaralar, seyrine doyum olmayan güzellikleri gözler önüne serdi.

Kaynak: AA