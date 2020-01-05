Kar yağışının geç geldiği Elazığ'da kayak merkezi sezona hazırlanıyor

05.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:56

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarası ile dikkat çeken kayak merkezinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle önümüzdeki haftalarda tesisin açılmasının beklendiği öğrenildi.



Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı Hazarbaba Kayak Merkezi, kar yağışının bu yıl geç etkili olması nedeniyle sezonu geç açıyor. Kamuya tahsis edilmesinin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla tüm ekipman ve aksesuarlar yenilenen tesiste modern telesiyej ve ek pistleriyle sezon için son hazırlıklar yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere her yıl çeşitli illerden gelen binlerce kayakseverin uğrak mekanı olan Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nin kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından açılacağı bildirildi.



Kayak merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlulardan Ümit Kayataş, "Hazababa Kayak Merkezi'nin kamuya tahsis edilmesiyle beraber Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatları ile yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Yeni aldığımız snowboard ve kayak takımlarımızın montajını tamamladıktan sonra sezonun da açılmasıyla birlikte tüm kayakseverlerin hizmetinde olacağız" dedi.



Kayataş, bölgenin kayakseverlerin mutlaka görmesi gereken bir yer olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA