Kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

29.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:50

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı.

Köyceğiz ilçesinde Ağla Yaylası'na gidenler akşam saatlerinde dönüşe geçti. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir aracın kayarak kaza yapması nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede mahsur kalanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AA muhabirine, ihbar üzerine ekiplerin yol açma çalışması yaparak bölgeye ulaştıklarını söyledi.

"Kaza yapan araç çekiciye alınarak yol ulaşıma açıldı. Mahsur kalan diğer araçlardaki yaklaşık 30 kişi de kurtarıldı." diyen Ceylan, ekiplerin kar yağışının etkili olduğu sahada çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA