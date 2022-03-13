Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da sokak hayvanları unutulmadı

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da sokak hayvanları unutulmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için yemleme yaptı.

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için yemleme yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 ilçede sokak hayvanlarına yönelik besleme seferberliğinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını da zorlaştırıyor. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 19 ilçede sokak hayvanları için besleme çalışması yapıyor. Ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin en ücra köşelerine dahi ulaşarak gerek mama odaklarına gerekse farklı noktalara bıraktıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor."

AA / Hayati Akçay - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Ordu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title