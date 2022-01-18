Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
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Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler zor anlar yaşadı

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler yollarda araçlarıyla zor anlar yaşadı.

ELAZIĞ (İHA) - Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler yollarda araçlarıyla zor anlar yaşadı. Rampadan çıkamayan sürücülerin imdadına ise çevreden geçen vatandaşlar koştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kar yağışı, Elazığ'da etkisini öğleden sonra gösterdi. Aniden bastıran ve saatlerce devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla beraber buzlanma da meydana gelirken hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı. Sürücülerin imdadına ise çevreden geçen vatandaşla koştu. Bazı sürücüler vatandaşların yardımı ile çıkmayı başarırken bazıları ise geri dönüp alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı.

Yarın da etkili olacak olan kar yağışı sebebiyle uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, "Bölgemiz genelinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Elazığ Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde çalışmalarına başladı. - ELAZIĞ

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler zor anlar yaşadı

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da sürücüler zor anlar yaşadı

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Meteoroloji, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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