Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor
AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda birçok zincirleme kaza meydana geldi.
Sandıklı Başağaç rampasında 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası ulaşım aksıyor.
Kaza nedeniyle Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda araçlar yoğunluk oluşturdu.
Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel