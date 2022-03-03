Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor - Haberler

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Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda birçok zincirleme kaza meydana geldi.

Sandıklı Başağaç rampasında 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası ulaşım aksıyor.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda araçlar yoğunluk oluşturdu.

Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar, Antalya, Kaza, kar, Güncel, Haberler

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