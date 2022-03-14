BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Kar yağışının bir günü böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı 1 gün boyunca tımelepyse tekniği ile aralıksız olarak kaydedildi. Beylikdüzü'nde kaydedilen görüntülerde kar yağışının gelişi, güneş aşması ve karın erimesi saniyeler içerisindeki görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Aybar ismiyle adlandırılan kar fırtınası İstanbul'u etkisi altına alarak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1.Kısımda Kar fırtınasının 1 günlük yolculuğu kaydedildi. Tımelepyse (Zaman atlatmalı çekim) tekniği ile 1 gün boyunca kaydedilen görüntüler ilginç manzaraların oluşmasına neden oldu. Kar fırtınasının yoğun bir şekilde gelişi ile her yer beyaz örtü ile kaplandı. Daha sonra etkisini kaybeden kar fırtınası ile birlikte ara ara yüzünü gösteren güneşle birlikte sıcaklık yükseldi. Bir gün içinde aynı açıdan çekilen görüntülerde kar yağışı ile beyaza bürünen sokaklar ve tekrar eriyen karın görüntüsü saniyelere sığdı. İstanbul için alarm verilen kar yağışından bu görüntüler kaldı.