Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor
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Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor

30.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:08
Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor

DÜZCE(İHA) – Öğlen saatlerinde sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı ve yazdan kalma günler yaşandığı Düzce'de vatandaşlar, güzel havanın tadını gezerek çıkarıyor.

DÜZCE(İHA) – Öğlen saatlerinde sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı ve yazdan kalma günler yaşandığı Düzce'de vatandaşlar, güzel havanın tadını gezerek çıkarıyor.

Aralık ayının sonu gelmesiyle birlikte Düzce'de uzun zamandır beklenen kar yağışı yerine, bahardan kalma havalar yaşanıyor. Kar yağışı beklendiği Düzce'de hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıkması ile vatandaşlar kendini dışarı atarak güneşli havanın tadını çıkardı. Sıcak havanın da etkisiyle cadde ve sokaklarında insan yoğunluğunun yaşandığı Düzce'de hafta boyunca sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Metroloji Genel Müdürlüğünce 5 günlük hava tahmin raporu açıklanan Düzce'de hafta boyunca artan sıcaklıkların 31 Aralık Perşembe günü 19 dereceyi bulacağı bildirildi. Raporda yeni yılla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması beklendiği belirtildi. - DÜZCE

Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor
Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor
Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor
Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor
Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor
Kar yağışının beklendiği Düzce yazdan kalma günleri yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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