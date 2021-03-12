Kar yağışının ardından (DRONE)
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Kar yağışının ardından (DRONE)

12.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:14

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde de güzel görüntüler oluştu.

Trafikte yer yer yoğunluğun yaşandığı kentte, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar yağışının ardından (DRONE)
Kar yağışının ardından (DRONE)
Kar yağışının ardından (DRONE)
Kar yağışının ardından (DRONE)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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