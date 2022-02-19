Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü - Haberler
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Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları beyaza büründü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, Beyşehir Gölü'nde güzel görüntüler oluşturdu.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, Beyşehir Gölü'nde güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Beyşehirliler güne beyaz örtüyle uyandı.

Merkezde 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, güzergahları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu.

Kar yağışı, göl kıyısındaki limanlarda bulunan balıkçı teknelerini de beyaz örtüyle kapladı.

İlçede yaşayanlar kıyıda yürüyüş yaparak vakit geçirirken, bazıları da kar manzarasını fotoğrafladı.

Yağışın ardından kıyılarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Balıkçılar ise avlanma faaliyetine geçici olarak ara verdi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Gölü, Konya, kar, Güncel, Haberler

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