Kar yağışının ardından beyaza büründü - KARS
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Kar yağışının ardından beyaza büründü - KARS

Kar yağışı Tarihi mekanlardan detay Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

13.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:29
Kar yağışının ardından beyaza büründü - KARS

Kar yağışı

Tarihi mekanlardan detay

'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Sürücüler, karla kaplanan araçlarını, il esnafı da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Kar yağışı nedeniyle kentteki tarihi Fethiye Camisi ve Kars Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta ise Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, sarıçam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.

Kaynak: AA

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: Kar yağışının ardından beyaza büründü - KARS
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