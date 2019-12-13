Kar yağışının ardından beyaza büründü - KARS
Kar yağışı Tarihi mekanlardan detay Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı
Tarihi mekanlardan detay
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Sürücüler, karla kaplanan araçlarını, il esnafı da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.
Kar yağışı nedeniyle kentteki tarihi Fethiye Camisi ve Kars Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta ise Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, sarıçam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.