Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü - Haberler
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Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor.

ANKARA (AA) - Ankara'da kar yağışı etkili oluyor.

Başkentte dün gece başlayan kar, etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğrafladı.

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

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AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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