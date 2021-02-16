Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü
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Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Ankara'da kar yağışı, bazı bölgelerde zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Ankara'da kar yağışı, bazı bölgelerde zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışıyla Ulus Meydanı, Anıtkabir, Atakule ve Sıhhiye çevresi beyaza büründü.

Kuğulu Park çevresinde kar yağışı ile oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar, Kuğulu Park'ta ortaya çıkan güzel görüntülerin fotoğrafını çekti.

Belediye ekipleri de park, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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