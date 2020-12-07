Kar yağışını türküyle karşıladılar
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Kar yağışını türküyle karşıladılar

07.12.2020 08:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:36

Kar yağışını türküyle karşıladılar -Kars yeniden beyaza büründü Kars'ta vatandaşlar kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı.

Kar yağışını türküyle karşıladılar

-Kars yeniden beyaza büründü

KARS - Kars'ta vatandaşlar kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı. Gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışa hazırlıksız yakalanan, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kentte yaklış 5 gün dür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışını bırakırken, vatandaşlar, 'Kar yağar bardan bara, yollar kapandı kardan' türküsünü söyleyerek karı karşıladı.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışını türküyle karşıladılar
Kar yağışını türküyle karşıladılar
Kar yağışını türküyle karşıladılar
Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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