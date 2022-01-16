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Kar yağışını halay çekerek kutladılar

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Kar yağışını halay çekerek kutladılar Cadde ortasında kayak keyfi yaptılar Karabük'te kent merkezine yılın ilk kar yağışının düşmesini kimileri halay çekerek, kimileri ise araca bağlanan iple kayak yaparak keyfini çıkardı.

KARABÜK (İHA) - Kar yağışını halay çekerek kutladılar

Cadde ortasında kayak keyfi yaptılar

KARABÜK - Karabük'te kent merkezine yılın ilk kar yağışının düşmesini kimileri halay çekerek, kimileri ise araca bağlanan iple kayak yaparak keyfini çıkardı.

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının keyfini üniversite öğrencileri halay çekerek kutladı. KYK Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler kar yağışı sonrası yurdun bahçesine çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı. Müzik eşliğinde öğrenciler kar üzerinde halay çekerek anın tadını yaşadı.

Kar keyfini yaşayan bir bazı vatandaşlar ise otomobile bağladıkları iple cadde de kayak yaptı. O anların cep telefonuna yansıdığı anlarda vatandaşlar kestikleri bidonlardan yaptıkları kızakla tehlikeye aldırış etmeden kayak yaptı.

Kar yağışını halay çekerek kutladılar

Kar yağışını halay çekerek kutladılar

Kar yağışını halay çekerek kutladılar

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri
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Kar yağışını halay çekerek kutladılar Cadde ortasında kayak keyfi yaptılar Karabük'te kent merkezine yılın ilk kar yağışının düşmesini kimileri halay çekerek, kimileri ise araca bağlanan iple kayak yaparak keyfini çıkardı.

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