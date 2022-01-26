KAR YAĞIŞINI GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAR YAĞIŞINI GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoğun kar yağışını görenler cep telefonlarıyla kayıt yaparken, belediyenin kurduğu yeni yıl özçekim alanı büyük ilgi gördü.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoğun kar yağışını görenler cep telefonlarıyla kayıt yaparken, belediyenin kurduğu yeni yıl özçekim alanı büyük ilgi gördü. Birçok kişi de Manavgat köprüsü üzerinde selfie çekti.

14 yıl aradan sonra kar yağışının etkili olduğu Manavgat merkezde Manavgatlılar lapa lapa yağan karın heyecanını yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine doğru şiddetini artıran kar yağışını sosyal medyadan canlı yayınlamak isteyenler cep telefonlarına sarılırken, birçok kişi de Manavgat Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu yeni yıl özçekim alanında selfie çekti. Manavgatlıların fotoğraf çekmek için gittiği ikinci adres ise tarihi Manavgat köprüsü oldu. Manavgat ırmağını arka plan olarak kullanan vatandaşlar selfie çekti.

Manavgat köprüsünde fotoğraf çeken bir kadın, 16 yıl önce Karadeniz'den geldiğini, ilk defa Manavgat'ta böyle kar yağışını gördüğünü belirterek, "Karı Karadeniz'den getirdik" dedi. Beraber fotoğraf çektirdiği arkadaşı ise ilk defa kar yağışı gördüğünü belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.

KAR YAĞIŞINI GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

KAR YAĞIŞINI GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

KAR YAĞIŞINI GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeni Yıl, Manavgat, Antalya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title