KAR YAĞIŞINI GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoğun kar yağışını görenler cep telefonlarıyla kayıt yaparken, belediyenin kurduğu yeni yıl özçekim alanı büyük ilgi gördü. Birçok kişi de Manavgat köprüsü üzerinde selfie çekti.

14 yıl aradan sonra kar yağışının etkili olduğu Manavgat merkezde Manavgatlılar lapa lapa yağan karın heyecanını yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine doğru şiddetini artıran kar yağışını sosyal medyadan canlı yayınlamak isteyenler cep telefonlarına sarılırken, birçok kişi de Manavgat Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu yeni yıl özçekim alanında selfie çekti. Manavgatlıların fotoğraf çekmek için gittiği ikinci adres ise tarihi Manavgat köprüsü oldu. Manavgat ırmağını arka plan olarak kullanan vatandaşlar selfie çekti.

Manavgat köprüsünde fotoğraf çeken bir kadın, 16 yıl önce Karadeniz'den geldiğini, ilk defa Manavgat'ta böyle kar yağışını gördüğünü belirterek, "Karı Karadeniz'den getirdik" dedi. Beraber fotoğraf çektirdiği arkadaşı ise ilk defa kar yağışı gördüğünü belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.