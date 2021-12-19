Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu - Haberler
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Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu Kar yağışını duyan vatandaşlar çocukları ile birlikte kayak merkezinde kar keyfini yaşadı Karabük'te iki gündür etkili olan ve kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi vatandaşların akınına uğradı.

KARABÜK (İHA) - Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu

Kar yağışını duyan vatandaşlar çocukları ile birlikte kayak merkezinde kar keyfini yaşadı

KARABÜK - Karabük'te iki gündür etkili olan ve kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye'nin 53 Kayak merkezlerinden biri olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezi sezona hazırlanırken, 2 gündür etkili olan yağışlarla birlikte pistler de kar tutmaya başladı. Yer yer kar yüksekliğinin 50 santimetreyi geçtiği kayak merkezinde etkili olan sise rağmen vatandaşlar ve çocuklar kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarttı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar tutmaya başlarken, yağışı duyan bazı vatandaşlar çocukları ile soluğu kayak merkezinde aldı. Yol güzergahında bazı araçlar kayak merkezine çıkmakta zorlandı. Hafta sonu nedeniyle vatandaşlar hem karın tadını yaşarken, hem de karla kaplı doğa karşısında piknik yaptı.

Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu

Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu

Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

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