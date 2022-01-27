KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Kar yağışını fırsata çevirip sanatlarını konuşturdular

Küçükçekmece'de kar yağışında sanat aşklarını ortaya çıkardılar

Kardan heykeller vatandaşların ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar, karı kullanarak sanat aşklarını ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar kardan kanepe yaparken, bazıları ise fil, aslan ve insan kafası gibi kardan heykeller yaptı. Yapılan heykeller ilgi odağı oldu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar yağışı fırsata çevirerek, sanat aşkını ortaya çıkardı. Küçükçekmece'de Sultan Murat Mahallesi'ndeki kadınlar kar yağışını değerlendirerek yazın oturdukları sokakta kardan kanepe yaptı. 'Aşk Kanepesi' adını verdikleri kanepeyi kadınlar yaklaşık 3 saatte tamamladı. Kadınlar çalışmayı tamamladıktan sonra komşularının ikram ettiği kahveleri alarak kanepe oturup keyifle yudumladı.

Çocukluktan gelen heykel sanatçılığını konuşturan Alaattin Dayandı isimli başka bir vatandaş ise, işletmesinin bahçesinde kardan insan kafası, aslan ve fil yaptı. Her biri yaklaşık 2 saatte tamamlanan kardan heykeller, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Kimisi şaşkınlığını gizleyemezken kimisi de sarılıp fotoğraf çektirdi.

"Kanepenin üzerine oturup kar yağışını izledik"

Kar yağışını çocuklar ve kadınlarla fırsata çevirmek istediklerini anlatan Didem Sesli, "Kar yağınca çocuklar ne yapalım diye düşündük ve aklımıza böyle bir fikir geldi. Yazın oturduğumuz yerde, kardan kanepe yapalım dedik. Yaklaşık 3-4 saat uğraşarak bitirdi. Kanepenin üstüne oturup kar yağışını izledik. Yoldan geçenler çok beğendi, kimisi de kardan olduğunu düşünemiyorlar" dedi.

"Kardan kanepeyi yaptık keyif kahveyi içiyoruz"

Kanepeyi yaptıktan sonra keyifle kahvelerini içtiklerini anlatan Ümran Karakaya, "Kar yağışını fırsata çevirerek arkadaşım ve çocuklarla böyle bir eğlence yapalım dedik. Çok güzel oldu, gelen geçen herkes beğendi, fotoğraf çekiyorlar. Ücretli mi diyen soruyor. Oturduk arkadaşımla birlikte keyifle kahvelerimizi içiyoruz" diye konuştu.

"Çok beğendim, fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşacağım"

Kardan aslan ve fillerle fotoğraf çeken Müjdat Arslan isimli vatandaş ise, "Beğendik, fil çok güzel olmuş. Kardan fil, kardan aslan yapmışlar. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyorum çok ilgimi çekti. Çok güzel, fotoğraf çekildik, onu sosyal medyada paylaşacağım" şeklinde konuştu.

"Çocukluktan beri kardan heykel yapıyorum"

Memleketinde olduğu çocukluğundan beri kardan heykeller yaptığını anlatan işletme sahibi Alaattin Dayandı, "Her yıl kar yağdığında fark heykeller yapıyorum. Çocuklar eğlensin, insan mutlu olsun diye farklı heykeller yapıyorum. Bana eğitimini aldın mı diye soruyorlar, tabi ki de almadım. Konya'dayken çocukluğumda yüksek derecede kar yağardı, oradaki boş tarlalarda kendimize koltuk, televizyon, araba yapardık. Çocukluktan kalma bir alışkınlık, her yıl değişik değişik şeyler yapıyoruz. İnsanlar eğleniyor, geliyorlar, resim çekiyorlar mutluyuz" diye anlattı.