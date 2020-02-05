Kar yağışını eğlenceye çevirdiler
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Kar yağışını eğlenceye çevirdiler

Ağrı'da dün başlayan kar yağışı bugün de devam ederken, bazı vatandaşlar yağan tadını çıkardı.

05.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:21
Kar yağışını eğlenceye çevirdiler

'da dün başlayan kar yağışı bugün de devam ederken, bazı vatandaşlar tadını çıkardı.


Kentte gün boyu devam eden kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, her yer karla kaplanırken, bazı vatandaşlarda yağan karı eğlenceye çevirdi. Yağan karla birlikte 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı'nda bulunan ve karla dolan havuza giren iki arkadaş, karda yüzüp, temsili güneşlendi.


Erdal Uçar isimli vatandaş, "Yazın burası yüzme havuzu. Kışın ise kar havuzu. Kar yağdı. Bizde keyfini çıkarıyoruz. Her yer kar altında kaldı. Birazdan da güneşleneceğiz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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