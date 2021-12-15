Kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu - Haberler
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Kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu

Kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağarken, kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağarken, kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu.

Bilecik kent merkezine bağlı bin 276 rakımlı Kapaklı köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışını duyan Bilecikliler köye akın ederken, bol bol fotoğraf çekindiler. Yer, yer 3 santimetreye ulaşan kar kalınlığı köylüler tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Hava sıcakları kar yağmasının ardından hissedilir derecede azaldı. - BİLECİK

Kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu

Kar yağışını duyan Bilecikliler Kapaklı köyüne koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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