Kar yağışından dolayı yollar kapandı yerli yabancı onlarca tır şoförü dinlenme tesisinde konakladı Aşırı yağıştan dolayı yollar kapandı tır şoförleri dinlenme tesislerinde konakladı Yolda olan onlarca tır havadan görüntülendi Ankara-Bolu otobanı aşırı kar yağışı nedeni ile gece saatlerinde...

İSTANBUL (İHA) - Kar yağışından dolayı yollar kapandı yerli yabancı onlarca tır şoförü dinlenme tesisinde konakladı

Aşırı yağıştan dolayı yollar kapandı tır şoförleri dinlenme tesislerinde konakladı

Yolda olan onlarca tır havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ankara-Bolu otobanı aşırı kar yağışı nedeni ile gece saatlerinde trafiğe kapatıldı. Trafiğin daha da yoğunlaşmaması açısından İstanbul'dan Ankara otobanına bağlanmak isteyen tır şoförlerinin geçişlerine izin verilmedi. İstanbul Valiliği tarafından uygun konaklama noktaları tır şoförlerine duyuruldu. Yerli yabancı onlarca tır şoförü geceyi dinlenme tesislerinde geçirdi.

Yurdun her yerinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Dün aşırı yağış nedeni ile Bolu - Ankara otobanı trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan o yönde seyahat etmek isteyen tırların geçişine ise izin verilmedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gece saatlerinde yol üzerinde tır şoförlerinin konaklayabileceği yerlerle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu. Yerli ve yabancı onlarca tır şoförü geceyi dinlenme tesislerinde konaklayarak geçirdi. Dinlenme tesisinde konaklama yapan onlarca tır havadan görüntülendi.

Yollarda zorlukla ilerliyoruz herkes birbirine saygılı olmalı

Gece boyu dinlenme tesisinde konaklama yaptıktan sonra yolculuğa hazırlanan tır şoförü Ahmet Aytimur, "Ben şuan Büyükçekmece'den Akçakale'ye gidiyorum. Bu hafta havalar karlı yollar kapalı bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz yollarda mahsur kalıyoruz aç ve susuz saatler geçirdiğimiz oluyor genellikle dinlenme tesislerine denk gelirsek bizim için çok iyi oluyor ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu tarz havalarda biz olalım diğer araç sürücüleri olsun biraz daha dikkatli olmalı ve birbirimize saygılı olmamız gerekiyor." Dedi.