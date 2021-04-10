'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'
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'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'

Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER - Haberler | Spor
'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'

BİSİKLET Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etabının Nevşehir'den Konya'ya ertelenmesiyle ilgili olarak, "Yoğun kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık" dedi.

BİSİKLET Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etabının Nevşehir'den Konya'ya ertelenmesiyle ilgili olarak, "Yoğun kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık" dedi.  

Nevşehir'de dün başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırmasıyla, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için elverişli bir hava şartı olmaması ve kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik etap iptal edildi. Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla başlayacak. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ilk etabını Nevşehir-Kapadokya'da koşacaktık. Malumunuz yoğun kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık. Nevşehir etabının ilki için Konya'da start alacağız. Saat 14.00'de start vereceğiz. Ertesi gün de Konya etabını koşarak devam edeceğiz. İnşallah Nevşehir'i 1 ay sonra başka bir uluslararası organizasyonla buluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili pazartesi gününden itibaren çalışmalarımız başlayacak" diye konuştu.

'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'
'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'
'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'
'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'
'kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya'ya ertelemek durumunda kaldık'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:04:28. #1.15#
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