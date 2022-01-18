KAR YAĞIŞINDA CAN DOSTLAR UNUTULMADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAR YAĞIŞINDA CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kar yağışı sonrası sokak hayvanları ve göldeki kuşların besin sıkıntısı yaşamaması için mama bırakıldı.

ISPARTA (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kar yağışı sonrası sokak hayvanları ve göldeki kuşların besin sıkıntısı yaşamaması için mama bırakıldı.

Eğirdir'de kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Eğirdir Gölü'nde yaşayan kuşlar ve besin bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sokaklara mama bıraktı. Kentte cadde ve sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

KAR YAĞIŞINDA CAN DOSTLAR UNUTULMADI

KAR YAĞIŞINDA CAN DOSTLAR UNUTULMADI

KAR YAĞIŞINDA CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Isparta, Eğirdir, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title