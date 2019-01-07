Kar Yağışına 'YILDIRIM' Müdahale

Kış mevsimi koşulları ve kar yağışına karşı tedbirlerini aylar öncesinden alarak teyakkuza geçen Yıldırım Belediyesi, oluşturulan acil müdahale ekipleri ile karın Yıldırım'da etkisini gösterdiği ilk andan itibaren kesintisiz kar küreme ve tuzlama hizmeti verdi. Özellikle ilçenin Uludağ yamaçlarında yer alan yüksek kesimlerine hızla intikal eden ekipler, ilçede araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması adına çalışan 361 kişilik karla mücadele ekibi, başta ana arterler olmak üzere insan yoğunluğunun fazlaca görüldüğü cadde, sokak, hastane, okul, cami ve duraklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi çağrı merkezi, çözüm merkezi ve sosyal medya aracılığı ile olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlara etkin hizmet vermek ve ekipleri bölgeye hızla yönlendirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

GÜNLÜK YAŞAM AKSAMADI

Kış aylarında kar yağışının yoğun olarak görüldüğü Yıldırım'da mağduriyet yaşanmaması adına gereken çalışmaları önceden tamamlayarak hazırlıklı olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Her kış mevsiminde kar yağışıyla karşılaştığımız ilçemizde bu sene de hazırlıklarımızı gerçekleştirerek uzmanların kar yağışı uyarıları doğrultusunda teyakkuza geçmiştik. 2018 yılının son günlerinde yaşanan kar yağışına gecenin geç saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar ekiplerimiz müdahale etmişti. İlçemizde yaşanan kar yağışı karşısında hemşehrilerimizin mağdur olmaması adına gereken araç ve tuz hazırlığımızı tamamlamıştık. Kar yağışının görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalara başlayan ekiplerimiz, 24 saat kesintisiz hizmet vererek günlük yaşamın aksamasına izin vermedi. Öte yandan 444 16 02 numaralı çağrı merkezimiz ve sosyal medya üzerinden bize ulaşan hemşehrilerimizin taleplerine anında cevap verdik. Yıldırımlı hemşehrilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması halinde bizlere ulaşarak destek isteyebilirler. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi kar ile mücadelede de önceliğimiz Yıldırımlıların memnuniyeti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler