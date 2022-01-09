Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi - Haberler
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Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi Bu da 'dolu topu' Kar yağışının on yılda bir gerçekleştiği Marmaris'te gece yarısı yağan doluyu kar zanneden vatandaşlar beyaz örtüyü görünce sokağa döküldü.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi

Bu da 'dolu topu'

MUĞLA - Kar yağışının on yılda bir gerçekleştiği Marmaris'te gece yarısı yağan doluyu kar zanneden vatandaşlar beyaz örtüyü görünce sokağa döküldü. Birçok kişi kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan dolu ile kar niyetine oynadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı aralıksız olarak yarım saat sürdü. Saat 23: 30'da başlayıp 24: 00'e kadar devam eden dolu yağışı sonrası cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar sokağa döküldü. Kara hasret kalan Marmarisliler, kar yerine dolu ile oynamayı ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar kar topu niyetine dolu topu oynarken, bazı vatandaşlar ise yollarda biriken dolu tabakasının üzerine yatıp beyaz örtünün keyfini çıkardı.

İlçe genelinde etkili olan ve her yeri kar yağmışçasına bembeyaz yapan dolu, yağışın yağmura dönmesi ile eriyip gitti. İlçede dolu sonrası oluşan manzara objektiflere bu şekilde yansıdı.

Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi

Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi

Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi

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