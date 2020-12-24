Kar yağışına en çok onlar sevindi
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Kar yağışına en çok onlar sevindi

24.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:17
Kar yağışına en çok onlar sevindi

Gümüşhane'de kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günlerdir evlerde duran çocuklar kendilerini kapıya atarak kardan adam yaptı, kartopu oynadı, kızaklarla evlerinin önünde kaydı.

Gümüşhane'de kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günlerdir evlerde duran çocuklar kendilerini kapıya atarak kardan adam yaptı, kartopu oynadı, kızaklarla evlerinin önünde kaydı.

Kent merkezinde dün gece 21 santimetre olarak gerçekleşen yağışın ardından güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte günlerdir kar yağışı bekleyen çocuklar adeta evlerden dışarıya akın etti. Evlerinin önünde kardan adamlar yapan, kartopu oynayan çocuklara kızaklarıyla dik rampalarda kayan çocukların da eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Çok kar olmamasına rağmen eğlendiklerini kaydeden çocuklar çevrimiçi dersler biter bitmez kendilerini kapıya attıklarını, hatta ders aralarında da kapıya çıkarak karla oynadıklarını belirterek "Kaç gündür bekliyorduk, ancak yağdı" sözleriyle mutluluklarını ifade etti.

Kimi çocuklar plastik kızaklarla kimileri de etrafta buldukları tahta poşetler üzerinde kayarak stres attı. - GÜMÜŞHANE

Kar yağışına en çok onlar sevindi
Kar yağışına en çok onlar sevindi
Kar yağışına en çok onlar sevindi
Kar yağışına en çok onlar sevindi
Kar yağışına en çok onlar sevindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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